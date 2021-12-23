Путин отметил положительную реакцию по предложениям России о гарантиях безопасности

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о важности переговоров с Западом по вопросам предложений о гарантиях безопасности.
Путин отметил положительную реакцию по предложениям России о гарантиях безопасности
  • РИА Новости

«Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому мы прямо, без всяких хитростей, поставили вопрос: никакого продвижения НАТО на восток дальше быть не должно», — заявил Путин.

Он выразил надежду, что российско-американские переговоры по этому вопросу будут носить конструктивный характер.

Президент России добавил, что Москва пока видит положительную реакцию на свои предложения.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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