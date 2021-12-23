Путин отметил положительную реакцию по предложениям России о гарантиях безопасности
- РИА Новости
«Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому мы прямо, без всяких хитростей, поставили вопрос: никакого продвижения НАТО на восток дальше быть не должно», — заявил Путин.
Он выразил надежду, что российско-американские переговоры по этому вопросу будут носить конструктивный характер.
Президент России добавил, что Москва пока видит положительную реакцию на свои предложения.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.