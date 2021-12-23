Глава МИД Британии Трасс приветствовала заявление России о готовности к переговорам
- Reuters
«Я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе», — говорится в заявлении Трасс на сайте британского МИД.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о важности переговоров с Западом по вопросам предложений о гарантиях безопасности.
По его словам, Москва пока видит положительную реакцию на свои предложения.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.