В МИД Франции пригрозили России санкциями из-за ситуации на Украине
- Reuters
«В случае если будет посягательство на целостность и суверенитет Украины, мы готовы будем реагировать, в том числе возможными санкциями, если это необходимо», — приводит его слова РИА Новости.
20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана о «чрезвычайно серьёзных последствиях» в случае «вторжения на Украину», назвал заявления европейских коллег в адрес России угрозами «на пустом месте».