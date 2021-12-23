В МИД Франции пригрозили России санкциями из-за ситуации на Украине

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Европейские страны готовы ввести санкции в отношении России в случае посягательства на целостность Украины, заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В МИД Франции пригрозили России санкциями из-за ситуации на Украине
  • Reuters

«В случае если будет посягательство на целостность и суверенитет Украины, мы готовы будем реагировать, в том числе возможными санкциями, если это необходимо», — приводит его слова РИА Новости.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана о «чрезвычайно серьёзных последствиях» в случае «вторжения на Украину», назвал заявления европейских коллег в адрес России угрозами «на пустом месте».

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