Лавров назвал заявления европейских коллег в адрес России угрозами «на пустом месте»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT ответил на вопрос, почему общение с западными коллегами в последнее время перешло в «формат непрекращающихся угроз».

Так он, в частности, прокомментировал слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который предупредил власти России о «чрезвычайно серьёзных последствиях» в случае «вторжения на Украину».

«Мне это не доставляет удовольствия, но и не вызывает каких-то негативных эмоций. Мы привыкли, что наши западные коллеги разговаривают свысока и постоянно делают заявления, которые отражают их самоощущение в качестве вершителей судеб и таких безгрешных, непоправимо уверенных в своей правоте политиков», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия неоднократно слышала от Франции заявления о том, что французские власти будут вести с российской стороной «требовательный диалог».

«Вот требуют. Но мне кажется, что и президент России за последние недели, и другие представители российского руководства многократно касались темы так называемой эскалации, за которую нас грозят наказать и даже заготавливают впрок пакет санкций... Мы объясняли многократно, чем наши вооружённые силы занимаются на своей собственной территории», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в то же время Москва задавала вопросы, «что делают американцы, британцы, канадцы» со своей военной техникой и авиацией прямо на границах России, в том числе в странах Прибалтики.

«В ответ никаких внятных объяснений мы не слышим, но постоянно угрозы, угрозы и угрозы», — отметил министр.

Лавров выразил мнение, что, «чем грозиться на пустом месте», лучше бы европейским коллегам «заняться своими прямыми обязанностями», в том числе заставить власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского, выполнить резолюцию Совбеза ООН 2202, которая утвердила минские договорённости.