МИД России: США пока не готовы обсуждать обмен заключёнными

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США пока не готовы обсуждать вопрос обмена заключёнными, но он не снимается с повестки дня, заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
МИД России: США пока не готовы обсуждать обмен заключёнными
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что для российского МИД по-прежнему актуальна задача по возвращению россиян, находящихся в тюрьмах на территории США.

«Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию России для отбывания дальнейшего наказания», — сказал Лукьянцев.

По мнению дипломата, в США поставили задачу, чтобы заключённые отсидели присуждённый американским правосудием срок «в назидание другим».

30 августа стало известно, что в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находятся более 9 тыс. российских граждан.

Россия и США пока не пришли к договорённости о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными.

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