МИД России: США пока не готовы обсуждать обмен заключёнными

США пока не готовы обсуждать вопрос обмена заключёнными, но он не снимается с повестки дня, заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что для российского МИД по-прежнему актуальна задача по возвращению россиян, находящихся в тюрьмах на территории США.

«Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию России для отбывания дальнейшего наказания», — сказал Лукьянцев.

По мнению дипломата, в США поставили задачу, чтобы заключённые отсидели присуждённый американским правосудием срок «в назидание другим».

30 августа стало известно, что в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находятся более 9 тыс. российских граждан.

Россия и США пока не пришли к договорённости о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными.