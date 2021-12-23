В Венесуэле начнут применять «Спутник Лайт» с 3 января

Венесуэла начнёт вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» в качестве бустера с 3 января, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Я сообщаю, что Венесуэла начинает вакцинацию бустерными дозами против коронавируса с 3 января, начнём вакцинировать «Спутником Лайт», (кубинской) Abdala и китайской вакциной», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он отметил, что читал результаты исследования, говорящие о том, что вакцина «Спутник V» самая эффективная в мире против штамма «омикрон».

Ранее партию вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 7 млн доз доставили в Венесуэлу.