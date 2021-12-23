Глава МИД ФРГ Бербок заявила о достижении консенсуса с Шольцем по «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила о достижении консенсуса с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу газопровода «Северный поток — 2».

Она отметила, что в прошлом они с Шольцем придерживались разных позиций относительно «Северного потока — 2». Глава МИД добавила, что теперь у них есть «общая позиция».

«Как канцлер, так и я теперь чётко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — приводит слова Бербок РИА Новости.

Она отметила, что при принятии решений касательно газопровода важную роль будет играть вопрос энергетической безопасности.

16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии о том, чтобы отложить сертификацию «Северного потока — 2».

Официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что процесс сертификации не является политическим вопросом.