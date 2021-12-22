Джонсон и Шольц отметили важность диалога с Россией для обсуждения ситуации вокруг Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе переговоров отметили важность сохранения диалога с Россией для улучшения ситуации вокруг Украины.
Джонсон и Шольц отметили важность диалога с Россией для обсуждения ситуации вокруг Украины
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

«Лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией с целью деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

21 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили выполнение Киевом Минских соглашений.

Путин также обсудил ситуацию на Украине во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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