Джонсон и Шольц отметили важность диалога с Россией для обсуждения ситуации вокруг Украины
- Reuters
- © Dylan Martinez
«Лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией с целью деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.
21 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили выполнение Киевом Минских соглашений.
Путин также обсудил ситуацию на Украине во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.