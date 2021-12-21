Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
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Об этом говорится на сайте Кремля.
«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении.
Ранее Путин в рамках телефонного разговора с Макроном сказал о важности обсуждения проблем на белорусской границе посредством прямых контактов Евросоюза с Минском.
К тому же президент России заявил Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.