Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине.
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
  • © AFP; Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении.

Ранее Путин в рамках телефонного разговора с Макроном сказал о важности обсуждения проблем на белорусской границе посредством прямых контактов Евросоюза с Минском.

К тому же президент России заявил Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

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