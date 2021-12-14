Путин заявил Макрону о важности обсуждения ЕС и Минском проблем на границе Белоруссии
- Reuters
«Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права», — пишет пресс-служба Кремля.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил нежелание ЕС вести переговоры с Минском по беженцам.