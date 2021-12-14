Путин заявил Макрону о важности обсуждения ЕС и Минском проблем на границе Белоруссии

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Российский лидер Владимир Путин в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности обсуждения проблем на белорусской границе посредством прямых контактов Евросоюза с Минском.
Путин заявил Макрону о важности обсуждения ЕС и Минском проблем на границе Белоруссии
  • Reuters

«Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права», — пишет пресс-служба Кремля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил нежелание ЕС вести переговоры с Минском по беженцам.

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