Путин обсудил с Шольцем выполнение Киевом Минских соглашений

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили выполнение Киевом Минских соглашений.
Путин обсудил с Шольцем выполнение Киевом Минских соглашений
  • РИА Новости

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с этим лидеры двух государств подчеркнули заинтересованность в развитии российско-германских отношений.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине.

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