Песков назвал взаимодополняющими экономики России и Китая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал взаимодополняющими экономики России и Китая.

«Мы заинтересованы друг в друге. У нас, наверное, взаимодополняющие экономики», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, российско-китайские отношения основаны на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

15 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях.

Также в ходе встречи Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.