Власти Австрии на праздники вводят ограничения из-за омикрон-штамма
- Reuters
Об этом заявила главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх.
По словам Райх, с 27 декабря работа ресторанов будет разрешена только до 22:00. В них по-прежнему можно ходить только привитым и переболевшим.
«Всё начнется с 27 декабря. Рождественские праздники можно отмечать без изменений», — отметила она.
Также Райх рекомендовала не отмечать Новый год большими компаниями.
Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавирусной инфекции из-за омикрон-штамма.
Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая: она находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».