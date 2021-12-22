Власти Австрии на праздники вводят ограничения из-за омикрон-штамма

Власти Австрии вводят дополнительные ограничения в новогодние дни для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом заявила главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх.

По словам Райх, с 27 декабря работа ресторанов будет разрешена только до 22:00. В них по-прежнему можно ходить только привитым и переболевшим.

«Всё начнется с 27 декабря. Рождественские праздники можно отмечать без изменений», — отметила она.

Также Райх рекомендовала не отмечать Новый год большими компаниями.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавирусной инфекции из-за омикрон-штамма.

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая: она находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».