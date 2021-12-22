Власти Австрии на праздники вводят ограничения из-за омикрон-штамма

Короткая ссылка
Власти Австрии вводят дополнительные ограничения в новогодние дни для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает ТАСС.
Власти Австрии на праздники вводят ограничения из-за омикрон-штамма
  • Reuters

Об этом заявила главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх.

По словам Райх, с 27 декабря работа ресторанов будет разрешена только до 22:00. В них по-прежнему можно ходить только привитым и переболевшим.

«Всё начнется с 27 декабря. Рождественские праздники можно отмечать без изменений», — отметила она.

Также Райх рекомендовала не отмечать Новый год большими компаниями.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавирусной инфекции из-за омикрон-штамма.

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая: она находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить