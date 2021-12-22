Политолог назвал гласом вопиющего в пустыне слова МИД Люксембурга о санкциях против России
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«Вот он, глас вопиющего в пустыне. Жаль, что в западном мире доминирует в политике ложь, а не здравые мысли. Человек открыто, не боясь, высказал свою точку зрения, я бы сказал, открыл глаза тем, кто тешит себя мыслями о победе над Россией с помощью санкций», — пояснил Бальбек.
По его словам, в данной ситуации Россия выстоит, а вот Европе «придётся несладко».
«О чём ей и поведали сегодня — с упором на то, что лучше договариваться», — заключил собеседник RT.
Ранее Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.
20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.