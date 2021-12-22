Кабмин ФРГ переадресовал медиарегулятору вопросы о ситуации с телеканалом RT DE

Правительство ФРГ переадресовало медиарегулятору вопросы о ситуации с телеканалом RT DE. Об этом сообщает ТАСС.

«Данный вопрос не для представителя правительства», — сказал на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Представитель немецкого МИД Андреа Зассе отметила, что «это дело медиарегулятора».

Ранее сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.