В Уэльсе зафиксировали резкий рост инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
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Об этом информирует Sky News.
По его словам, общие показатели заболеваемости COVID-19 в Уэльсе также растут.
Власти и службы здравоохранения Уэльса должны быть готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации, заключил Дрейкфорд.
За сутки 21 декабря в Великобритании выявили 90 629 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Соединённом Королевстве с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.