В Уэльсе зафиксировали резкий рост инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

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Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в ходе брифинга рассказал о стремительном росте инфицирования омикрон-штаммом в стране.
В Уэльсе зафиксировали резкий рост инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
  • © Ben Birchall
  • Legion-Media

Об этом информирует Sky News.

По его словам, общие показатели заболеваемости COVID-19 в Уэльсе также растут.

Власти и службы здравоохранения Уэльса должны быть готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации, заключил Дрейкфорд.

За сутки 21 декабря в Великобритании выявили 90 629 случаев коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что в Соединённом Королевстве с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.

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