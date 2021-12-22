В Уэльсе зафиксировали резкий рост инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в ходе брифинга рассказал о стремительном росте инфицирования омикрон-штаммом в стране.

Об этом информирует Sky News.

По его словам, общие показатели заболеваемости COVID-19 в Уэльсе также растут.

Власти и службы здравоохранения Уэльса должны быть готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации, заключил Дрейкфорд.

За сутки 21 декабря в Великобритании выявили 90 629 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Соединённом Королевстве с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.