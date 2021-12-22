Премьер Польши заявил о несогласии с решением ЕК начать процедуру против КС страны

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не согласен с Европейской комиссией, начавшей процедуру против Конституционного суда страны.
Премьер Польши заявил о несогласии с решением ЕК начать процедуру против КС страны
  • Reuters

«Я могу только сказать, что глубоко не согласен с основным тезисом такого вывода Европейской комиссии. А именно с тем, что Конституционный суд не отвечает каким-либо требованиям», — цитирует РИА Новости премьера.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права.

В МИД Польши разъяснили позицию страны по поводу ситуации, касающейся сочетания законов Европейского союза с польской Конституцией после решения Конституционного суда о верховенстве национальной Конституции над законодательством ЕС на территории государства.

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