Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права
- Reuters
«Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права её Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности верховенство европейского права», — написал он в Twitter.
7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить данное решение.