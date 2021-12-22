Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он подчеркнул, что Брюссель пытался наладить диалог с Варшавой, но «ситуация не улучшается».

Reuters

«Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права её Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности верховенство европейского права», — написал он в Twitter. 7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить данное решение.