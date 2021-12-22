В Сирии уничтожен один из главарей террористов Маргошвили

В Сирии силами российских ВКС недавно был уничтожен боевик, главарь одной из террористических группировок аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

РИА Новости