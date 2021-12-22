В Сирии уничтожен один из главарей террористов Маргошвили

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В Сирии силами российских ВКС недавно был уничтожен боевик, главарь одной из террористических группировок аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В Сирии уничтожен один из главарей террористов Маргошвили
  • РИА Новости

«Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»* аш-Шишани Маргошвили», — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

19 декабря Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».

В июне сообщалось о ликвидации официального представителя террористической группировки Абу Халеда аш-Шами в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба.

* Запрещённая в России террористическая группировка.

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