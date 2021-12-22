Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного приговора фигурантам дела MH17

Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырёх обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 к пожизненному заключению.

Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс.

«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее прокурор Тейс Бергер заявил, что фигуранты дела о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing заслуживают длительного наказания.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о несостыковках и несоблюдении правил беспристрастного суда по делу MH17.