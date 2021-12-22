Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного приговора фигурантам дела MH17

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Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырёх обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 к пожизненному заключению.
Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного приговора фигурантам дела MH17
  • Reuters

Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс.

«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению», —  приводит её слова РИА Новости.

Ранее прокурор Тейс Бергер заявил, что фигуранты дела о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing заслуживают длительного наказания.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о несостыковках и несоблюдении правил беспристрастного суда по делу MH17.

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