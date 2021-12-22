Лавров заявил о несостыковках и несоблюдении правил беспристрастного суда по делу MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о несостыковках и несоблюдении правил беспристрастного суда по делу MH17.

«Когда будет оглашено решение, мы наверняка выскажемся на этот счёт, но сейчас мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому, что речь идёт о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе. Мы видим попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, потому что якобы Россия руководила этими людьми, — это абсолютно неприемлемо», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что любые независимые юристы рассматривают произошедшее именно как уголовное дело.

«Огромное количество несостыковок, несоблюдение правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства, опроса свидетелей. Практически все свидетели засекречены», — отметил министр.

По словам Лаврова, о многом говорят и многие другие моменты, включая отклонение просьбы защиты обвиняемых раскрыть данные свидетеля S-45 и предоставить протокол его допроса, в ходе которого тот утверждал, что ракета, сбившая малазийский Boeing, не была запущена с места, которое указывает следствие.

«И то, что проигнорировали натурный эксперимент, который «Алмаз-Антей» поставил и который доказывает, что их утверждения о конкретном виде использованной ракеты не подкрепляются фактами. О том, что наше Министерство обороны предоставило документы, подтверждающие, что ракета, о которой идёт речь, была, по-моему, произведена в 1986 году, поставлена в одну из воинских частей на Украине и там оставалась до того, как она была использована. Всё это игнорируется», — сказал он.

Ранее голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.