Прокурор Бергер потребовал длительного наказания для обвиняемых по делу MH17

Прокурор Тейс Бергер заявил, что фигуранты дела о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing заслуживают длительного наказания.

«Мы считаем Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолёта рейса MH17 и убийстве 298 пассажиров, которые находились на борту. Они заслуживают длительного наказания», — цитирует РИА Новости прокурора.

Ранее голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году, очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.