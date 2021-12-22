Гендиректор RT Алексей Николов прокомментировал ситуацию с прекращением вещания RT DE

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Генеральный директор RT Алексей Николов прокомментировал ситуацию с прекращением вещания RT DE.
Гендиректор RT Алексей Николов прокомментировал ситуацию с прекращением вещания RT DE

    «Это произошло довольно быстро, даже недели не успел RT DE провещать, и это было сделано достаточно интересно. Дело в том, что когда мы начинали вещание канала, то мы очень тщательно проработали с нашими международными юристами, крупными компаниями, которые с нами работают, вопрос о том, чтобы всё было сделано по закону», — сказал он.

    Николов добавил, что лицензия на вещание канала была получена в полном соответствии с законом.

    «Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом нам оказывает услуги по распространению канала, считая, что наша лицензия получена не по правилам. Почему она получена не по правилам, на самом деле они не объяснили», — добавил он.

    Ранее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

    16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.

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