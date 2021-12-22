В Германии заявили о наращивании Китаем своего флота «взрывными» темпами

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Китай наращивает флот «взрывными» темпами.

Об этом он сказал телеканалу CNBC.

«Действительно (темпы. — RT) взрывные. Я могу понять политическое руководство Китая... Вопрос в том, соответствует ли это международному порядку, основанному на праве», — сказал вице-адмирал.

Шёнбах уточнил, что флот Китая каждые четыре года прибавляет мощности, сопоставимые по размеру с флотом Франции.

Ранее министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирования.