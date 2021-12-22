Захарова заявила о связи провокаций НАТО с неприятием США «Северного потока — 2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокативная деятельность стран НАТО в Черноморском регионе имеет в основе в том числе и «дикую аллергию» США на выгодный всей Европе проект газопровода «Северный поток — 2».
Захарова заявила о связи провокаций НАТО с неприятием США «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Вся провокативная деятельность (НАТО. — RT) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода «Северный поток — 2». — RT)», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Ранее Захарова отметила, что новые санкции США против участников проекта «Северный поток — 2» незаконны и бьют по интересам союзников Вашингтона.

В середине декабря посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что НАТО ведёт военное освоение акватории Чёрного моря. По его словам, присутствие альянса в Черноморском регионе увеличилось.

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