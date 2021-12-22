Эксперт Флао не исключил ужесточения ограничений в Европе из-за «омикрона»

Короткая ссылка
Директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао не исключил вероятность ужесточения противоэпидемических ограничений в Европе после Нового года на фоне распространения омикрон-штамма.
Эксперт Флао не исключил ужесточения ограничений в Европе из-за «омикрона»
  • Reuters
  • © Pierre Albouy

Такое мнение он высказал в беседе с «Известиями».

«Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «омикрона» приведёт к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения. Полная и даже частичная изоляция очень эффективна для замедления темпов эпидемии, поскольку сокращает социальные взаимодействия. Однако она так сильно влияет на социальную жизнь и экономику, что будет реализована в крайнем случае», — сказал швейцарский эксперт.

Наряду с этим стало известно, что в Лондоне отменили праздничные новогодние торжества на Трафальгарской площади из-за распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить