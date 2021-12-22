Эксперт Флао не исключил ужесточения ограничений в Европе из-за «омикрона»

Директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао не исключил вероятность ужесточения противоэпидемических ограничений в Европе после Нового года на фоне распространения омикрон-штамма.

Такое мнение он высказал в беседе с «Известиями».

«Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «омикрона» приведёт к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения. Полная и даже частичная изоляция очень эффективна для замедления темпов эпидемии, поскольку сокращает социальные взаимодействия. Однако она так сильно влияет на социальную жизнь и экономику, что будет реализована в крайнем случае», — сказал швейцарский эксперт.

Наряду с этим стало известно, что в Лондоне отменили праздничные новогодние торжества на Трафальгарской площади из-за распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».