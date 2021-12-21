В Лондоне отменили новогодние торжества из-за омикрон-штамма COVID-19
- Reuters
- © Hannah McKay
«Это сильно разочарует многих лондонцев, однако мы должны сделать правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения вируса», — приводит РИА Новости заявление мэра города.
По состоянию на 20 декабря в Великобритании коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 91 743 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 11 453 121.
Ранее сообщалось, что в стране с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.