В Лондоне отменили новогодние торжества из-за омикрон-штамма COVID-19

В Лондоне отменили праздничные новогодние торжества на Трафальгарской площади из-за распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции, заявил мэр британской столицы Садик Хан.

«Это сильно разочарует многих лондонцев, однако мы должны сделать правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения вируса», — приводит РИА Новости заявление мэра города.

По состоянию на 20 декабря в Великобритании коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 91 743 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 11 453 121.

Ранее сообщалось, что в стране с 30 ноября вводят обязательный масочный режим.