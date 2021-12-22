Госдеп США призвал Россию прекратить использовать «провокационную риторику»

В Госдепе США на фоне заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу о ситуации на Украине призвали Москву прекратить использовать «ложную и провокационную риторику».

«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие её силы несут ответственность за эскалацию напряжённости, а не Украина или Соединённые Штаты», — написал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс в Twitter.

От имени американского внешнеполитического ведомства он призвал Россию прекратить использовать «провокационную, ложную риторику» и принять меры для деэскалации напряжённости.

При этом представитель Госдепа США не стал конкретизировать, о каких именно словах Шойгу идёт речь.

Ранее глава Минобороны России заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами в Донбассе.

Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.