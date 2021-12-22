Госдеп США призвал Россию прекратить использовать «провокационную риторику»
«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие её силы несут ответственность за эскалацию напряжённости, а не Украина или Соединённые Штаты», — написал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс в Twitter.
От имени американского внешнеполитического ведомства он призвал Россию прекратить использовать «провокационную, ложную риторику» и принять меры для деэскалации напряжённости.
При этом представитель Госдепа США не стал конкретизировать, о каких именно словах Шойгу идёт речь.
Ранее глава Минобороны России заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами в Донбассе.
Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.