В Пентагоне опровергли заявление Шойгу о подготовке провокаций в Донбассе

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Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби опроверг заявление главы российского военного ведомства Сергея Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе.
В Пентагоне опровергли заявление Шойгу о подготовке провокаций в Донбассе
  • Reuters

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — цитирует Кирби РИА Новости.

Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин не обсуждал со своим российским коллегой тему обострения напряжённости вокруг Украины.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами в Донбассе.

По его словам, установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

Также министр рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.

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