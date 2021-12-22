Захарова назвала «новинками секондхенда» покупку Польшей броневиков у США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP, назвала их «новинками секондхенда».
Захарова назвала «новинками секондхенда» покупку Польшей броневиков у США
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда ... «укрепят потенциал подразделений, размещённых в восточной Польше». Достойной армии — достойную технику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что глава Минобороны страны «оформил новогодний виш-лист» ещё осенью в разгар миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

По словам дипломата, по Польше в сторону восточных рубежей «идёт колонна американской рухляди» вместо серьёзного анализа предложений России по глобальной и европейской безопасности.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия ответных шагов для балансировки ситуации.

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