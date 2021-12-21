Шойгу заявил о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«В Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США», — рассказал Шойгу.
По его словам, на территории Польши также завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия ответных шагов для балансировки ситуации.