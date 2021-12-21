Шойгу заявил о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США

В Польше продолжается создание инфраструктуры для размещения бронетанковой бригады США. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

РИА Новости

RT ведёт трансляцию. «В Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США», — рассказал Шойгу. По его словам, на территории Польши также завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия ответных шагов для балансировки ситуации.