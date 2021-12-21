Шойгу заявил о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США

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В Польше продолжается создание инфраструктуры для размещения бронетанковой бригады США. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу заявил о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию.

«В Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США», — рассказал Шойгу.

По его словам, на территории Польши также завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия ответных шагов для балансировки ситуации.

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