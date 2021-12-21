Во Франции у 20% заболевших коронавирусом обнаруживают омикрон-штамм

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что у 20% заболевших коронавирусной инфекцией в стране диагностируется вариант «омикрон».

«После нескольких недель замедления эпидемия возобновляется с новой силой», — сказал Атталь, отметив, что это связано со стремительным распространением штамма «омикрон».

Он заявил, что этот вариант быстро распространяется среди молодых людей от 20 до 40 лет.

«В 20% положительных тестов выявляется штамм «омикрон», — приводит РИА Новости слова Атталя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной.

В начале декабря французские власти ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».