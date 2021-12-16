Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной.
Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса
  • Reuters
  • © Ludovic Marin

«Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдём к регулярной ревакцинации», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1.

Он отметил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет является желательной, но остаётся на усмотрение родителей.

Ранее французские власти ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить