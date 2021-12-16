Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной.

«Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдём к регулярной ревакцинации», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1.

🔴Sur l'obligation vaccinale



🗣E. #Macron : "Nous y sommes quasiment à l’obligation vaccinale quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner qui se sont fait vacciner. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers"



📱TF1 pic.twitter.com/LhXxNiQr0N — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 15, 2021

Он отметил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет является желательной, но остаётся на усмотрение родителей.

Ранее французские власти ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».