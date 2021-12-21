Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дубникова

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Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Северная Голландия Илзе де Хейр.
Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции россиянина Дубникова
  • РИА Новости

«Да, мы получили запрос из США о его (Дубникова. — RT) экстрадиции», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, прокуратура направила запрос в суд о назначении даты судебного заседания.

Ранее адвокат Дубникова заявил, что ФБР «фактически похитило» гражданина России Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах.

В ноябре сообщалось, что в Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.

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