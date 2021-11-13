Адвокат: ФБР «фактически похитило» россиянина Дубникова
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«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолёт в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили», — цитирует РИА Новости Буха.
По его словам, Дубников может получить до 20 лет тюрьмы.
Россиянина обвиняют в отмывании денег, ожидается его экстрадиция в США.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.