Адвокат: ФБР «фактически похитило» россиянина Дубникова

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ФБР «фактически похитило» гражданина России Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Адвокат: ФБР «фактически похитило» россиянина Дубникова
  • AP
  • © John Minchillo

«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолёт в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили», — цитирует РИА Новости Буха.

По его словам, Дубников может получить до 20 лет тюрьмы.

Россиянина обвиняют в отмывании денег, ожидается его экстрадиция в США.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.

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