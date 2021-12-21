Осуждённый в США россиянин Никитин вернулся в Россию

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Осуждённый в США за нарушение санкционного режима россиянин Олег Никитин вернулся в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Осуждённый в США россиянин Никитин вернулся в Россию
  • РИА Новости

«Сегодня после двух лет борьбы рейс «Аэрофлота» доставил Олега Никитина на родину. Он в первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле», — цитирует Москалькову ТАСС.

В ноябре адвокат Алексей Тарасов сообщил о переносе даты депортации Никитина из США в Россию на декабрь.

В Соединённых Штатах россиянин отбыл наказание сроком два года и четыре месяца колонии за нарушение санкционного режима.

Ранее проект RT «Своих не бросаем», которым руководит Мария Бутина, помог осуждённому в США за нарушение санкционного режима россиянину Олегу Никитину.

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