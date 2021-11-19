Адвокат осуждённого в США россиянина Никитина сообщил о задержке его депортации
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«Мы ожидаем, что Олег Никитин будет депортирован в Россию в начале декабря», — передаёт РИА Новости заявление адвоката.
По его словам, изначально было условлено, что депортация россиянина состоится в ноябре, однако по причине «бюрократических формальностей» она откладывается.
Суд назначил в сентябре Никитину наказание в виде двух лет и четырёх месяцев колонии, что соответствует сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.
Ранее проект RT «Своих не бросаем», которым руководит Мария Бутина, помог осуждённому в США за нарушение санкционного режима россиянину Олегу Никитину. Об этом RT рассказала супруга россиянина Наталья.