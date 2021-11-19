Адвокат осуждённого в США россиянина Никитина сообщил о задержке его депортации

Депортация осуждённого в США россиянина Олега Никитина может произойти в начале декабря, а не в ноябре, как это обозначалось ранее. Об этом рассказал адвокат Никитина Алексей Тарасов.

«Мы ожидаем, что Олег Никитин будет депортирован в Россию в начале декабря», — передаёт РИА Новости заявление адвоката.

По его словам, изначально было условлено, что депортация россиянина состоится в ноябре, однако по причине «бюрократических формальностей» она откладывается.

Суд назначил в сентябре Никитину наказание в виде двух лет и четырёх месяцев колонии, что соответствует сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.

Ранее проект RT «Своих не бросаем», которым руководит Мария Бутина, помог осуждённому в США за нарушение санкционного режима россиянину Олегу Никитину. Об этом RT рассказала супруга россиянина Наталья.