Проект «Своих не бросаем» помог осуждённому в США россиянину Никитину

Проект RT «Своих не бросаем», которым руководит Мария Бутина, помог осуждённому в США за нарушение санкционного режима россиянину Олегу Никитину. Об этом RT рассказала супруга россиянина Наталья.

Никитина в США обвиняли в нарушении санкционного режима. 22 сентября он был приговорён к двум годам лишения свободы, которые уже отбыл до решения суда. После этого мужчину планировалось поместить в депортационную тюрьму в Джорджии, откуда его должны были отправить в Россию, но этого не произошло.

По словам супруги россиянина, за месяц Никитина помещали в три депортационные тюрьмы с ужасными условиями и антисанитарией, при этом у него ухудшилось состояние здоровья.

Женщина рассказала, что после её обращения российский консул несколько раз отправляла ноту протеста в Госдеп и генпрокурору Джорджии. После этого Никитин был переведён в транзитную тюрьму с ещё худшими условиями — там он находился в кандалах и плохо питался.

«Благодаря вашей публикации, благодаря действиям Маши (Марии Бутиной. — RT) в течение 12 часов статус Олега изменился из статуса заключённого в статус уже отбывшего наказание и человека, готового к депортации. Самое главное — его перевели из жёстких условий зоны, где он находился. Как только подключилась Маша Бутина, сразу же его перевели в иммиграционную зону», — сказала Наталья.

Она добавила, что в иммиграционном центре хорошие условия по сравнению с предыдущими местами, где находился россиянин. Также она надеется, что её супруг отправится в Россию в течение недели. Наталья отметила, что это зависит от того, когда американская сторона купит ему билет.

В сентябре в рамках проекта «Своих не бросаем» Мария Бутина взяла интервью у моряка из Калининграда Витаутаса Слушкониса, который провёл в греческой тюрьме два года и семь месяцев.

Цель проекта #СвоихНеБросаем — помочь гражданам России, которые подверглись уголовному преследованию или находятся в тюрьмах за рубежом.

Проект стартовал в ноябре 2020 года. Им руководит Мария Бутина, освобождённая в 2019 году из американской тюрьмы.