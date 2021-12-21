Столтенберг надеется провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года
- Reuters
«Я намерен собрать заседание Совета Россия — НАТО в начале следующего года», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.
По его словам, основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.
«Мы готовы к диалогу с Россией», — подчеркнул генсек НАТО.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщал, что Совет Россия — НАТО и механизмы ОБСЕ являются основополагающими в любом взаимодействии с Россией.