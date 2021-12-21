Путин напомнил о действиях США в Югославии и Ираке
- РИА Новости
RT вёл трансляцию заседания.
«США в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, делали наиболее жёсткие вещи без всякой санкции Совбеза ООН. Югославию бомбили — под каким предлогом?» — заявил Путин.
Войска Соединённых Штатов также своими действиями создали очаг международного терроризма в Ираке, подчеркнул он.
«А потом выяснилось, что ошиблись. Потом выяснилось, что «нас разведка подвела». Ничего себе! Разрушили страну — разведка подвела. И всё объяснение», — добавил Путин.
Путин также заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.
По его словам, страны Запада нарушают нормы международного права и Устава ООН, если эти положения не соответствуют их национальным интересам.