Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.

«Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории», — заявил Путин.

По его словам, когда странам Запада «мешают международное право и Устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее».

Он отметил, что «эти манипуляции надоели».

7 декабря российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. В ходе беседы глава России назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.