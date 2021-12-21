Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права

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Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.
Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права
  • РИА Новости

«Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории», — заявил Путин.

По его словам, когда странам Запада «мешают международное право и Устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее».

Он отметил, что «эти манипуляции надоели».

7 декабря российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. В ходе беседы глава России назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.

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