Путин: Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов

Россия против кровопролития и хочет решать возникающие вопросы политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — цитирует РИА Новости Путина.

Он подчеркнул, что Россия «хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами».

«Но иметь хотя бы ясные, понятные и чётко изложенные юридические гарантии — вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон», — добавил Путин.

Он выразил надежду, что Москва получит «ясный и исчерпывающий ответ» на свои предложения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона к документам о гарантиях безопасности, которые ранее были переданы американской стороне.

В Кремле также заявили, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.