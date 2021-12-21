Путин: Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов

Короткая ссылка
Россия против кровопролития и хочет решать возникающие вопросы политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов
  • РИА Новости

«Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — цитирует РИА Новости Путина.

Он подчеркнул, что Россия «хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами».

«Но иметь хотя бы ясные, понятные и чётко изложенные юридические гарантии — вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон», — добавил Путин.

Он выразил надежду, что Москва получит «ясный и исчерпывающий ответ» на свои предложения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона к документам о гарантиях безопасности, которые ранее были переданы американской стороне. 

В Кремле также заявили, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить