В МИД России ожидают конструктивной работы по переданным США документам о безопасности
- РИА Новости
«Сейчас мы ожидаем от них (США. — RT) ответа по тем наработкам, которые у них теперь уже есть непосредственно на столе», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.
Захарова уточнила, что российская сторона не комментировала данную ситуацию активно для того, чтобы избежать «мегафонной дипломатии».
«Мы ожидаем конструктивной работы партнёров над теми материалами, которые они получили», — добавила она.
Ранее Захарова сообщила, что замглавы МИД России Сергей Рябков ранее передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.
В Кремле также заявили, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.