В МИД России ожидают конструктивной работы по переданным США документам о безопасности

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Москва рассчитывает на конструктивный подход Вашингтона по документам о гарантиях безопасности, которые ранее были переданы американской стороне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России ожидают конструктивной работы по переданным США документам о безопасности
  • РИА Новости

«Сейчас мы ожидаем от них (США. — RT) ответа по тем наработкам, которые у них теперь уже есть непосредственно на столе», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.

Захарова уточнила, что российская сторона не комментировала данную ситуацию активно для того, чтобы избежать «мегафонной дипломатии».

«Мы ожидаем конструктивной работы партнёров над теми материалами, которые они получили», — добавила она.

Ранее Захарова сообщила, что замглавы МИД России Сергей Рябков ранее передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

В Кремле также заявили, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.

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