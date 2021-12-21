Песков: Россия обсуждает отношения с НАТО с союзниками на постсоветском пространстве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с НАТО.
Песков: Россия обсуждает отношения с НАТО с союзниками на постсоветском пространстве
  • © Пресс-служба Президента РФ

«С большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур. И в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждение продолжается», — заявил Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона соразмерно ответит, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что если НАТО и США не отреагируют на требование российской стороны о гарантиях безопасности, то это может привести к новому витку конфронтации.

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