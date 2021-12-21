NYT: США и Британия направили на Украину группу специалистов по кибербезопасности

По данным издания The New York Times, США и Великобритания направили на Украину группу специалистов по кибербезопасности для оказания помощи в защите энергосетей, банковской системы и прочих объектов инфраструктуры страны.

В статье говорится, что в Лондоне и Вашингтоне ожидают кибератаки со стороны российских хакеров в адрес Украины на фоне сообщений о якобы размещении ВС России у украинских границ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения против России превентивных санкций.

Как отметил украинский лидер на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника», санкции нужны для недопущения усиления эскалации со стороны России.

Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.