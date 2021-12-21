Представители Пентагона посетили Украину для оценки потребностей страны в средствах ПВО

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что представители военного ведомства США посетили Украину для оценки потребностей страны в средствах противовоздушной обороны (ПВО).
Представители Пентагона посетили Украину для оценки потребностей страны в средствах ПВО
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Группа отправилась на Украину, чтобы обсудить с ними вопросы защиты воздушного пространства», — передаёт РИА Новости заявление Кирби, сделанное на пресс-конференции.

По его словам, группа уже вернулась, но в Пентагоне пока не готовы говорить об итогах визита и о его влиянии на дальнейшую помощь Украины в средствах ПВО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — получить $1 млрд помощи от США.

Также стало известно, что верхняя палата конгресса США одобрила выделение $300 млн на военную помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2022 фискальный год. Подробнее — в материале RT.

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