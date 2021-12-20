Посол ФРГ прокомментировал ответную высылку из России двух немецких дипломатов
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«Посол фон Гайр... категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние», — сообщает пресс-служба посольства.
Отмечается, что немецкий дипломат счёл ответную меру России необоснованной.
Посол подчеркнул, что сотрудники посольства ФРГ, объявленные персонами нон грата, в рамках своей работы в России ни в чём не провинились.
Ранее в МИД России заявили о высылке двух немецких дипломатов. Решение было принято в связи с тем, что до этого в Германии двух сотрудников посольства России необоснованно объявили персонами нон грата.