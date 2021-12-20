Посол ФРГ прокомментировал ответную высылку из России двух немецких дипломатов

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Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, комментируя ответный шаг МИД России по объявлению немецких дипломатов персонами нон грата, отверг обвинения, что на приговор суда Берлина было оказано политическое влияние.
Посол ФРГ прокомментировал ответную высылку из России двух немецких дипломатов
  • © germania.diplo.de

«Посол фон Гайр... категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние», — сообщает пресс-служба посольства.

Отмечается, что немецкий дипломат счёл ответную меру России необоснованной.

Посол подчеркнул, что сотрудники посольства ФРГ, объявленные персонами нон грата, в рамках своей работы в России ни в чём не провинились.

Ранее в МИД России заявили о высылке двух немецких дипломатов. Решение было принято в связи с тем, что до этого в Германии двух сотрудников посольства России необоснованно объявили персонами нон грата.

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