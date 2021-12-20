Прокурор Бергер: показания России добавили в дело MH17 для «сбалансированности досье»

Показания российской стороны были добавлены в дело о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье. Об этом заявил голландский прокурор Тейс Бергер.

«Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения», — цитирует РИА Новости Бергера.

По его словам, таким образом обвинение хотело «создать сбалансированное досье».

Бергер также добавил, что некоторые свидетельства из России были «ненадёжны».

Ранее голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.