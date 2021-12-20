Суд в Гааге получил ещё три иска о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17

Окружной суд Гааги получил ещё три иска о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях», — цитирует РИА Новости Стинхейса.

Как уточняется, эти документы были приобщены к делам всех четырёх обвиняемых.

8 декабря сообщалось, что окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины.

Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.