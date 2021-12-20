Суд в Гааге получил ещё три иска о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17
- AP
«В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях», — цитирует РИА Новости Стинхейса.
Как уточняется, эти документы были приобщены к делам всех четырёх обвиняемых.
8 декабря сообщалось, что окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины.
Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.