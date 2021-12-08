Суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17

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Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины.
Суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17
  • AP

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс без уточнения того, кто является ответчиком по данным искам.

«На сегодняшний день 301 иск о компенсации поступил в суд», — сказал он.

Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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