Суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17

Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс без уточнения того, кто является ответчиком по данным искам.

«На сегодняшний день 301 иск о компенсации поступил в суд», — сказал он.

Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.