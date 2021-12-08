Суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17
- AP
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс без уточнения того, кто является ответчиком по данным искам.
«На сегодняшний день 301 иск о компенсации поступил в суд», — сказал он.
Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.